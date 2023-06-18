الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بالاستراتيجية الأمنية الوطنية للحكومة الألمانية

أشاد الأمين العام بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بالاستراتيجية الأمنية الوطنية للحكومة الاتحادية بألمانيا، وذلك قبل زيارته المزمعة للعاصمة الألمانية برلين، غدا الاثنين.



وقال ينس ستولتنبرج، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "الاستراتيجية الأمنية الوطنية الأولى لألمانيا تعد وثيقة مهمة ودليل على نقطة التحول".



وتابع السياسي النرويجي البارز: "أُشيد بالتزام ألمانيا الواضح بتحقيق أهداف الناتو في نفقات الدفاع وفي توفير القدرات على بناء واحدة من أقوى القوات المسلحة في أوروبا".



وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال هذه الاستراتيجية لتحسين تسليح ألمانيا في مواجهة تزايد التهديدات من الداخل والخارج، وبعد مشاورات استمرت 15 شهرا أقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي المبدأ الذي يتم فيه للمرة الأولى الربط بين جميع الموضوعات المتعلقة بالأمن بدءا من تسليح الجيش الألماني مرورا بمكافحة تغير المناخ وصولا إلى الحماية من الكوارث.



وسوف يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، الأمين العام للناتو في العاصمة الألمانية برلين غدا الاثنين. وسوف يتشاور الاثنان بشأن الاستعدادات لقمة الناتو المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو القادم، بحسب الحكومة الألمانية.