 الحوار الوطني.. القصبي: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. القصبي: فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث

الدكتور عبد الهادي القصبي
الدكتور عبد الهادي القصبي
محمد فتحي ومنال الوراقي
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:37 م

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن كل المداخلات خلال جلسة مناقشة ملف العمل الأهلي، قيمة تستحق البحث والتقدير لكن نحتاج إلى تشجيع المجتمع الأهلى في العمل التنموي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم: لا بد من خط واضح لدعم المجتمع المدني والاهلي في العمل التنموي، لأنه سوف يمثل خطوة جيدة لدعم الدولة المصري.

وأشار إلى أن وضعنا الاقتصادي به خلل في الصادرات والاستثمار والإنتاج، وعليه فإن العمل التنموي هام للغاية لدعم الدولة.

وعلق على مطالب تعديل قانون الجمعيات الأهلية: كل التشريعات قابلة للتعديل، ولكن فلسفة قانون الجمعيات الأهلية استندت إلى التمييز بين الطيب والخبيث حينما نتحدث عن التمويل.


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