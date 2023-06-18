توفي الكاتب والناقد المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما؛ إثر أزمة صحية.

ونعاه الكاتب شعبان يوسف، قائلا: "فقدت الحركة المسرحية كاتبًا عظيمًا، وأحد الأعمدة الكبار، محمد أبوالعلا السلاموني، وداعا أيها الجميل والنبيل في كل تجلياته الإبداعية والإنسانية".

ويعد "السلاموني"، من الأسماء البارزة في الحركة الثقافية المصرية، بإسهاماته الثرية، التي نال عنها جوائز وأوسمة رفيعة.

ونتعرف في التقرير التالي، على مشوار ومحطات من حياة الناقد الراحل، وفقا لموقع المجلس الأعلى للثقافة:

- بدايته

ولد محمد أبو العلا السلاموني، عام 1941، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، وعلم النفس بجامعة القاهرة 1968.

وعمل بالتدريس في التربية والتعليم، ثم مديرا للفرق القومية المسرحية، ثم مدير عام المسرح، ثم مستشار المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

- مشواره المهني

تقلد العديد من المناصب أبرزها:

رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" حتى 2012.

عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

عضو نقابة المهن التمثيلية والسينمائية.

عضو اتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب بدمشق.

عضو مجلس إدارة جمعية مؤلفي الدراما العربية.

عضو جمعية كتاب ونقاد السينما والجمعية المصرية لمؤلفي السيناريو.

عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح.

عضو اللجنة العليا للمؤتمر العلمي للمسرح المصري في الأقاليم.

عضو لجنة اختيار مديري فرق البيت الفني للمسرح.

عضو المكتب الفني للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

عضو مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

عضو لجان تحكيم جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

عضو لجان تحكيم جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري وجوائز اتحاد كتاب مصر، وجوائز محمد تيمور، وجائزة توفيق الحكيم بالمركز القومي للمسرح، وجوائز صندوق التنمية الثقافية.

رئيس مؤتمر دمياط الأدبي السابع 2000.

رئيس مهرجان الجمعيات الثقافية – برج العرب 2007.

رئيس المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 2009.

رئيس لجنة تحكيم مهرجان مسرح الغرفة بدمياط 2014.

رئيس لجنة تحكيم جريدة المساء للنص المسرحي 2012.

رئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2014.

رئيس لجنة تحكيم أيام الشارقة المسرحية 2010.

رئيس المؤتمر القومي الرابع للمسرح المصري، مايو 2013.

رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح المصري، يوليو 2017.

- أعماله

تنوعت أعمال الراحل بين المسرح والدراما؛ حيث كتب أكثر من 30 مسرحية، عرضت على جميع مسارح مصر: ( القومي – الحديث - البالون – الطليعة – الكوميدي – السامر – الهناجر – ميامي – المسرح الجامعي والشباب – مسارح الأقاليم)، وشارك في إخراجها كبار المخرجين منهم عبدالرحيم الزرقاني، وسعد أردش، وكرم مطاوع، وجلال الشرقاوي.

وكتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضي، والمسرح المدرسي، ومسرحة المناهج.

وكتب للدراما التلفزيونية، مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها: (البحيرات المرة – الحب في عصر الجفاف – صفقات ممنوعة – رسالة خطرة – أحلام مسروقة – الورثة – المتاهة – قصة مدينة – حكاية بلا بداية ولا نهاية – اللص والكلاب – كفر الجنون - الفراشات تحترق دائما – نسر الشرق صلاح الدين – زهرة الياسمين – محمد علي باشا – سنوات الحب والملح – المصري أفندي)، أخرجها كبار المخرجين منهم علوية زكي، وحسام الدين مصطفى، ومحمد فاضل.

- الجوائز والأوسمة الرفيعة

نال محمد أبو العلا السلاموني، عددًا كبيرًا من الأوسمة والجوائز، أبرزها:

جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي، سنة 1984.

وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

جائزة الدولة في التفوق بالفنون 2012.

وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1986.

وعن أعماله، فقد حقق جائزة أفضل نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أفضل نص مسرحي من منظمة الأليسكو في مهرجان قرطاج الدولي بتونس سنة 1995.