 القبض على 6 متهمين بسرقة حديد تسليح وجنوط وإطارات سيارات بالقاهرة - بوابة الشروق
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القبض على 6 متهمين بسرقة حديد تسليح وجنوط وإطارات سيارات بالقاهرة

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:39 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية حديد تسليح من أحد المواقع الإنشائية وجنوط وإطارات سيارات في القاهرة.

وبدأت الواقعة عندما ضُبط شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من حديد التسليح "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء مشرف أمن بذات الشركة - مقيم بمحافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

كما ضُبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب "الفك" وباستخدام سيارة مستأجرة، حيث أقروا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" "تم ضبطه".

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.


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