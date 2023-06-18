كشف المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، عن استغلال التجار الظروف الاقتصادية الراهنة وأزمة الدولار؛ لتخزين البضائع وتقليل حجم المعروض بالأسواق؛ بهدف رفع الأسعار بصورة مبالغة على المواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، عبر شاشة «DMC»، مساء السبت: «بعض التجار الجشعين خزنوا الأجهزة الكهربائية، وعندهم مخازن غير معلومة مليئة بالبضائع، تحسبًا لارتفاع سعر الصرف؛ لأنه يتوقع زيادة سعر الدولار أو حدوث تعويم سواء الآن أو بعد 3 أشهر، وعنده وسيط يعمل معه يبيع له الأجهزة في السوق السوداء» حسب قوله.

وأوضح أن إنتاجية المصانع؛ قليلة للغاية خلال الفترة الحالية؛ نتيجة عدم وجود مكونات وخامات في المصانع لعودة الإنتاج الطبيعي، على حد قوله، نافيًا من جانبه عرض أجهزة فرز ثان بالسوق قائلا: «الفرز الثاني في المصانع صعب جدا يكون موجود، ولو المصنع باع فرز ثاني يقتصر فقط على العاملين ودون ضمان».

ورد على مشكلة ارتفاع الأسعار من قبل التجار، قائلا: «من المفترض أن الأجهزة الرقابة هي المسؤولة عن الأسعار، كل تاجر لديه فاتورة من المصنع متضمنة السعر وهامش الربح، أما أكثر من السعر الرسمي المواطن أمامه مباحث التموين وحماية المستهلك».