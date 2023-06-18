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اليوم.. إنبى يواجه مصر للسلوم وديا

محمد ثابت
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 10:54 ص

يخوض فريق إنبى تجربة ودية مكررة مع مصر للسلوم عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها 30 يونيو الجارى ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وخسر إنبى أمام نظيره مصر للسلوم ودياً بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما بالأمس السبت على ملاعب النادى.

سجل هدفي إنبى عمرو مرعى وإبراهيم جلال، بينما أحرز أهداف مصر للسلوم أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الحميد ومازن.

ودفع تامر مصطفى المدير الفني لإنبى بالبدلاء في المباراة؛ لتجربتهم والوقوف على مستواهم الفني ومنحهم الفرصة.


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