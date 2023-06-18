 كازاخستان: مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك قزوين بأستانا - بوابة الشروق
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كازاخستان: مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع بنك قزوين بأستانا

هديل هلال
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 1:11 م

احتجز رجلً مسلح عدة أشخاص في أحد فروع بنك «قزوين» في العاصمة الكازاخستانية أستانا اليوم الأحد، وفقا للشرطة الكازاخستانية.

وقالت الشرطة إنها الآن في مكان الحادث تجري مفاوضات مع المسلح، ودعت السكان لالتزام الهدوء، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم.

وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسا.

ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص حسب تقارير مختلفة.


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