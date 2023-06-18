تداول رواد موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، صورا تظهر حمل بعض الصيادين أحد أنواع سمك القرش بشاطئ المكس غربي محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، مما أثار القلق بين سكان المحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه تم رصد الصور المتداولة على السوشيال ميديا لسمكة قرش شاطئ المكس غرب المدينة، وتم التواصل على الفور مع الدكتور محمد عيسوي، رئيس المحميات الطبيعية في الإسكندرية.

وأكد "عيسوي"، أن هذا النوع من الأسماك يظهر كل عام على شواطئ البحر المتوسط على أعماق كبيرة ومسافة تبعد عن الشاطئ بحوالي 3 ساعات ونصف، مشيرًا إلى أنه لا ضرر منه على الإطلاق، وأنه يجب توعية الصيادين بتلك الفترة على وجه التحديد بممارسات صيد سليمة حتى لا تجذب تلك الأسماك للشاطئ.

فيما أكد محمود أتة، كبير صيادي المكس، أن مكان سمكة القرش في العمق ولا توجد خطورة منه وحجمه عادي، ووزنه لا يتعدى 2 كيلو ونصف.

وتابع أن الصور أثارت القلق بسبب تاريخ حوادث سمك القرش خاصة الأخيرة، وأن تلك السمكة ظهرت بشكل طبيعي في ليبيا وتونس في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشددًا على أنه لابد أن يتم وضع قصة التغيرات المناخية في أسباب ظهور هذه الأسماك.

من جانبه، قال أسامة المندراوي، غطاس بشاطئ المكس، إنه لم تحدث مشكلة من السمكة وعموما أسماك القرش عندما تكبر تهاجر البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن حلقة السمك الموجود بمنطقتي بحري وأبو قير بها تلك السمكة التي تباع للجمهور.

وأشار إلى أن سمك القرش يعيش في أعماق معينة، ويتطلب توفير بيئة بحرية معينة لها، وهو ما لا يوجد في البحر المتوسط، وإنما يوجد في البحر الأحمر لاحتياجها بيئة بحرية خاصة.