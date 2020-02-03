أقلعت رحلة جوية تجارية ، مساء السبت، من مطار صنعاء الدولي، إلى مدينة جدة السعودية، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن " رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار، في طريقها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية".

وأضاف أن الرحلة تقل عددا من الحجاج اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية.

وأشار إلى أن هذه هي أول رحلة جوية تجارية تنطلق من مطار صنعاء إلى السعودية، منذ العام 2016.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت الخميس الماضي، تسهيل وصول الحجاج اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج ، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن".

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن ذلك يأتي امتداداً لحرص المملكة العربية السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

وشهد العام الماضي 2022 إعادة تشغيل ثلاث رحلات جوية أسبوعية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى وجهة واحدة فقط هي مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان ، بعد توقف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء منذ أكثر من سبع سنوات، جراء حصار فرضه التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وضاعف التحالف العربي ، منذ السبت الماضي، عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، إلى ست رحلات، وسط مساع دولية وأممية متكررة لحل أزمة اليمن.