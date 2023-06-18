بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، في أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع الكلي للطالب.

وتبلغ عدد أسئلة الامتحان 55 سؤالا منهم 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات،51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، بمجموع درجات 80 درجة.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات هذا العام منضبطة، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات وذلك من أجل أن يأخذ كل طالب حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وأكد اتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، وإثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، ومساءلة اللجان التي يثبت بها غش، لافتا إلى تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أية أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

ووجه المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظا على مصلحة الطلاب، موجها رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أية أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

وأكد التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشيرا إلى ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).