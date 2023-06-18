عبر عدد من طلاب الثانوية العامة أمام لجان السادس من أكتوبر عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة العربية، عقب خروجهم من أبواب اللجان، فيما عبر بعضهم عن وجود صعوبة في بعض نقاط بسيطة في أسئلة النحو.



وقال الطالب محمد محمود، إن الامتحان في مجملة كان سهل ولا يوجد به صعوبة إلا في بعض أسئلة النحو والقراءة، ولكن بشكل عام الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن الوقت لم يكن كافي، والأسئلة الخاصة بالبابل شات كانت تحتاج لتفكير كثير.



وأوضح الطالب حسن العربي، أن الامتحان كان سهل ولكن يحتاج لوقت أكثر من ذلك خاصة أن أسئلة النحو كانت تحتاج لوقت أكثر في التفكير، مؤكدا أن الأسئلة جميعها كانت من داخل كتاب الوزارة، ومن داخل المراجعات النهائية للمعلمين.



وأضاف الطالب عادل أحمد، أن الأسئلة لم تكن بها صعوبة، ولكن البابل شيت كان يحتاج لوقت إضافي.