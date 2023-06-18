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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ملابسات انتحار طالبة بإلقاء نفسها بمجرى مائي في المنوفية.

ورصدت أجهزة الأمن تداول منشور على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طالبة مقيمة بمحافظة المنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (أحد الأشخص – مقيم بدائرة المركز) بتغيب كريمته عن المنزل، وبتكثيف البحث تم العثور على جثة المُبلغ بغيابها بأحد المجارى المائية بدائرة المركز.

وبمناقشة والديها قررا بأن كريمتهما تعانى من حالة نفسية سيئة ورجحا قيامها بإلقاء نفسها بالمجرى المائى عقب خروجها من المسكن، كما تبين من خلال تتبع خط السير قيام الفتاة المذكورة بإلقاء نفسها بالمجرى المائى المشار إليه، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.