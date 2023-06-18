الري تستقبل طلبات تقنين أوضاع مآخذ المياه المخالفة حتى 12 يوليو المقبل

تستقبل وزارة الموارد المائية والري طلبات دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة حتى 12 يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الري، في بيان اليوم، أنها تحيط ذوي الشأن بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة الى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون طلبات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات طبقاً لأحكام قانون الموارد المائية والري الجديد واللائحة التنفيذية.

وأوضحت أن القرار يأتي في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة (١٢٢) من القانون والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والري بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وتوفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.