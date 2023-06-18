الغرف التجارية: لابد من وضع تسعيرة موحدة للأدوية منعًا لحدوث بلبلة بالأسواق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء مثل الخبز وهما سلعتين لهما تسعيرة جبرية تلتزم بها منظومة تصنيع الدواء والتوزيع والصيدلي، ولابد من عرض ملف التسعير على هيئة الدواء في حال رغبة تحريك الأسعار لتشكيل لجنة للتأكد من عدالة السعر.



وأكد خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنه لا يستطيع أي مصنع أو صيدلي أو موزع تغيير سعر أي دواء في حالة ارتفاع تكلفته إلا بموافقة هيئة الدواء، منوهًا أنه تم تحريك أسعار حوالي 7500 مستحضر بزيادة 20% في عام 2016، الأمر الذي أثار بلبلة ولغط في الأسواق وتفاوت في الأسعار.



وأوضح أنه عند تحريك سعر الصرف في 2017، أصدر وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، قرارًا بوضع التسعيرتين للأدوية بحيث يتم وضع أسعار جديد للأدوية المُنتجة بعد قرار التحريك، والأدوية المُنتجة قبل القرار تظل كما هي.



ولفت إلى أن قرار التسعيرتين صادر في ظل ظروف معينة والتعويم الأول للجنيه إلى جانب امتناع شركات كثيرة عن التصنيع بسبب الطفرة التي حدثت في سعر الصرف وعدم وجود استيراد المادة الخام وفارق كبير بين تكلفة التصنيع والبيع.



وأشار إلى أن الصيادلة يواجهون مشاكل عديدة، متمثلة في اختلاف سعر الأدوية من صيدلية لأخرى يثير البلبلة وعدم الانضباط بالسوق، نظرًا لوجود التسعيرتين للأدوية المختلفة، منوهًا أن حجم بيع السوق المصري في حدود 120 مليار جنيه في عام 2022، الصيادلة وشركات التوزيع في حاجة إلى ضخ سيولة ما يقرب من 15 مليار جنيه لتحقيق الانضباط بأسعار الأدوية.



ونوه بضرورة وضع سعر موحد للأدوية في كل الصيدليات تجنبًا لحدوث أي بلبلة أو تشكيك في الأسواق.