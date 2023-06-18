مودريتش يتحدى رودري في التشكيل المتوقع لـ إسبانيا وكرواتيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية

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يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره كرواتيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب فينورد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخبا إسبانيا وكرواتيا للمباراة النهائية، بعد الفوز على إيطاليا وهولندا، اللذان سيلتقيان بمباراة المركز الثالث الليلة أيضًا.

واستقر لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، وزلاتكو داليتش، المدير الفني لـ كرواتيا، على تشكيلتيهما لمباراة الليلة، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لموقع "هوسكورد" العالمي، من المتوقع أن يبدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: ألبا - لابورت - نورماند – كارفاخال.

خط الوسط: رودري - زوبيميندي - جافي – أولمو.

خط الهجوم: أسينسيو - موراتا.

بينما من المتوقع أن يبدأ منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: سوزا - إيرليتيش - سوتالو – يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش - بروزوفيتش - مودريتش – بيريسيتش.

خط الهجوم: باساليتش - كراماريتش.