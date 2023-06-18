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70 ألف شخص زاروا مهرجان باخ الموسيقي في شرق ألمانيا هذا العام

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:28 م

وصل عدد الأشخاص الذين زاروا حفلات مهرجان باخ الموسيقي في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، هذا العام، إلى نحو 70 ألف شخص.

وفي ختام المهرجان الكلاسيكي، قال منظموه، اليوم الأحد، إن رواد المهرجان جاءوا من 56 دولة، وهو عدد غير مسبوق في أي من النسخ السابقة للمهرجان، وكان هذا العدد وصل في نسخة العام الماضي إلى 51 دولة.

وحملت نسخة العام الحالي، التي استغرقت 11 يوما، شعار "باخ للمستقبل"، وجاءت تذكيرا بمرور 300 عام بالضبط على تولي الموسيقار الشهير يوهان زباستيان باخ (1685-1750) مهام منصبه كقائد لجوقة الترتيل في كنيسة القديس توماس في مدينة لايبتسيج.

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