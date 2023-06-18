كيف يعيش سكان منطقة تنشط فيها البراكين؟

من الناحية التقنية، يثور بركان مايون، حتى لو كان ذلك بوتيرة بطيئة.

من مرصد في قمة تل، يبحث عالم البراكين بول ألانيس عن إشارات مرئية يمكن أن ترفع مستوى التنبيه، الذي على أساسه يتم تحديد عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى الإجلاء.

عندما تم الإعلان عن المستوى 3 في 8 يونيو، نُقل ما لا يقل عن 13000 شخص على الفور إلى الملاجئ. وتم إجلاء آلاف الأشخاص الآخرين في الأيام التالية.

بالنسبة لما هو غير مرئي للعين المجردة، يستخدم ألانيس مقياس الزلازل لقياس الحركات تحت الأرض.

يقول ألانيس إن العلامة الأكثر دلالة على أن بركان مايون ينشط، هو انتفاخ قبة على فوهته خلفها ثوران الحمم الأخير في عام 2018. يبدو أن حجم ما يسمى بقبة الحمم البركانية بدأ بالنمو في وقت مبكر من أبريل من هذا العام.

ساد شعور بالقلق في المرصد الأسبوع الماضي.

قال ألانيس لبي بي سي: "قد ينشط البركان في أي وقت، علينا إعطاء الأولوية لإجلاء الناس أولاً".

تتضمن وظيفة عالم البراكين أيضاً، شرح ما يحدث في مايون لحاكم المقاطعة ومسؤولي الاستجابة للكوارث الطبيعية لكي يتمكنوا من الاستعداد بحسب تلك المعطيات.

يقول ألانيس إن تدفقات الحمم البركانية بطيئة الحركة قد تعني شيئين: إما أنه لا يوجد ما يكفي من الغاز الساخن داخل البركان لحدوث الانفجار أو أن مسار الصخور المنصهرة مسدود، مما يمنع من وصول الغاز إلى السطح.

"نحن بحاجة إلى معرفة أسباب أخرى تتسبب في حدوث ذلك. لكن في الوقت الحالي فعلاً لا يمكنني قول اي شيء".

"حالياً، لا توجد تقنية يمكنها التنبؤ بموعد ثوران البركان".

يوجد في الفلبين 24 بركاناً نشطاً وتقع في حلقة النار في المحيط الهادئ والتسمية التي تطلق على هذه المنطقة بسبب تاريخ نشاطها البركاني.

في نفس أسبوع عمليات الإجلاء، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة لا علاقة له بمايون جنوب العاصمة مانيلا، مما أدى إلى إخلاء مؤقت لأبراج المكاتب والمباني الشاهقة.

لكن مايون هي أكثر البراكين شهرة في البلاد، وذلك لشكله شبه المثالي. وفقاً لموسوعة غينيس، يعد مايون أكثر بركان مخروطي الشكل في العالم.

جذب الوهج الأحمر الناري للحمم البركانية على فوهة البركان حشوداً من السياح. كما شجعت على انتشار الميمات على الإنترنت حول داراغانغ ماغايون، وهي عذراء جميلة حسب فولكلور بيكول المحلي - وحول ملكة الجمال الفلبينية الأسترالية كاتريونا غراي، التي فازت بلقب ملكة جمال الكون في عام 2018، مرتدية ثوباً بلون الحمم البركانية التي تتدفق من مايون.