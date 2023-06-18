أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن استضافة مملكة البحرين أول مزاد عالمي للؤلؤ الطبيعي، سيقام في مقر المعهد بمركز البحرين التجاري العالمي بالمنامة، بعد غدٍ الثلاثاء.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مملكة البحرين تمثل إحدى أهم محطات هذا المزاد الذي أطلقته مجموعة "رابابورت" العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السابع من شهر يونيو الجاري، وتنقل حتى الآن بين عدة مدن داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث سيتم توريد معظم اللؤلؤ المعروض في هذا المزاد مباشرة من مصادر أولية للؤلؤ الطبيعي، ويقوم معهد "دانات" حاليا بدور فعال في جمع وتصنيف وفحص اللؤلؤ المقرر عرضه بالمزاد، حيث سيتم عرض اللؤلؤ الطبيعي فقط للبيع، وسيتبع المزاد نظام "دانات" لتصنيف اللؤلؤ الطبيعي من حيث وصف اللون والشكل والرونق.



يشار إلى أن اللآلئ الطبيعية هي واحدة من أندر هدايا الطبيعة، وهي نادرة جدا لدرجة أنه حتى الآن لم يتمكن أحد من عرضها للبيع بشكل منتظم، وقد أنتجت البحرين اللؤلؤ الطبيعي لعدة قرون حيث تنعم بقيعان البحر التي تغذيها المياه العذبة وهي بيئة مثالية لنمو اللؤلؤ الطبيعي.