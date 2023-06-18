ارتفع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL ليبلغ 10,5 مليون مشترك في يونيو 2022، مقابل 9,5 مليون مشترك في يونيو2021، بنسبة زيادة قدرها 10,7 ٪، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وبحسب النشرة، بلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 68,5 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 59,7 مليون مستخدم في يونيو 2021 بنسبة زيادة قدرها 14,9٪.



وأضافت النشرة، أن عدد مستخدمي الانترنت عن طريق USB Modem بلغ 2.1 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 3,2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34,5 ٪.



كما بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,3 مليون خط في يونيو 2022 مقابل 98,6 مليون خـط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0,3٪.



واشارت النشرة إلى أن عدد السنترلات بلغ 1605 سنترال عام2021/ 2022، مقابل 1199 سنترال عام2020/2021 بنسبةزيادة قدرها 33,9 ٪ .



كما بلغت حمولة السنترالات 19,9 مليون خط عام 2021/2022، مقابل 23,3 مليون خط عام 2020/2021 بانخفاض بلغت نسبته 14,5٪.



فيما بلغ عدد الخطوط الشغالة 12,2 مليون خط عام 2021/2022، مقابل 12,8 مليون خط عام 2020/2021 بانخفاض بلغت نسبته 4,5٪.



واوضحت النشرة، أن عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي بلغ 84 ألف خط عام 2021/2022، مقابل 94 ألف خط عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 10,5٪.



كما انخفض عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص ليبلغ 316,7 ألف خط عام 2021/2022، مقابل 407,5 ألف خط عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 22,3 ٪.



وانخفض عدد الخطوط التليفونية بالمنازل ليبلغ 6,4 مليون خـط عام 2021/2022، مقابل 6,7مليون خط عام2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 4,6٪.



وبلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية/ ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021/2022، مقابل 262 خط عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3,4٪