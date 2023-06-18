 كشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرض شقيقها المحتجز لسوء معاملة داخل محبسه بأسيوط - بوابة الشروق
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كشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرض شقيقها المحتجز لسوء معاملة داخل محبسه بأسيوط

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:39 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 3:39 ص

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن ادعاء سيدة بتعرض شقيقها "محتجز بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا" لسوء معاملة داخل محبسه بالمركز وإحداث إصابات به.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وباستدعاء الشاكية (ربة منزل، مقيمة بمحافظة أسيوط)، وبسؤالها قررت علمها من أحد الأشخاص "غير مُحدد" بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدي على شقيقها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" والمحبوس احتياطيا بمركز الإصلاح والتأهيل بمركز شرطة أسيوط على ذمة إحدى القضايا")، بالضرب والسب. 

وعقب زيارتها له بمركز الإصلاح والتأهيل نفى لها وقوع ثمة تعدى عليه، وعدم وجود إصابات به وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب تفهمها الأمر.. وبمناقشة شقيقها نفى ما ورد بالشكوى.

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