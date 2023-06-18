الكرملين: روسيا تواصل العمل مع أوبك بلس لضمان أسعار عادلة بأسواق الطاقة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أن روسيا ستواصل تطوير العلاقات مع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي، بما في ذلك في مجال الطاقة لضمان أسعار عادلة لها.

وقال بيسكوف "ستواصل روسيا تعاونها مع الكثير من دول العالم العربي، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، في الجهود الرامية إلى ضمان أسعار عادلة للطاقة وخاصة النفط، أنا أتحدث عن صيغة "أوبك بلس"، ونحن بشكل عام، نشعر بالرضا التام عن كيفية تطور علاقاتنا وسوف نستمر في القيام بذلك"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن "العالم أكبر وأغنى بكثير من الغرب".

وتابع بيسكوف: "غالبية الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا يتم توليده حاليا في الغرب، بل في بقية أنحاء العالم، وبقية العالم يتطور بشكل أكثر ديناميكية بكثير من الدول الغربية".

وقال بيسكوف، إن الوقت الحالي يشهد فترة تحول خطير للغاية، حيث تتغير قواعد اللعبة في الاقتصاد والسياسة والقانون الدولي.

وأضاف بيسكوف: "القواعد تتغير حيث ترفض غالبية الدول، ومنها الدول العربية، هذا التوجيه في العلاقات الدولية، وهذه المحاولات لإملاء الشروط وفرض الإرادة".

وختم بيسكوف بالقول: "في هذا الصدد، ستدعم روسيا الدول العربية، وروسيا والصين متحدتان في هذا الصدد ولديهما مواقف متشابهة أو متقاربة للغاية".