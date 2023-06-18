أبو الغيط يؤكد ضرورة تفعيل حل الدولتين عبر مبادرة السلام العربية

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن المشاورات مع نائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل، كانت مثمرة، حيث أكدا ضرورة تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أبو الغيط، أن الاجتماع شهد تركيزا على العديد من القضايا، وعلى رأسها الأوضاع في السودان خاصة في الإطار الإنساني، وتفعيل المبادرات بهذا الشأن.

كما أن القضية الفلسطينية نالت اهتماما كبيرا من المشاورات بين الجانبين، بحسب أبو الغيط، حيث أكدا على ضرورة الاهتمام بتفعيل حل الدولتين، عبر مبادرة السلام العربية.

في السياق ذاته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الهدف الرئيس من زيارته للجامعة العربية هو التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية

وأكد أن الأوضاع في السودان نالت قسطا كبيرا من الاهتمام خلال المحادثات التي أجراها مع أبو الغيط، في ظل الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الإنسانية.

كما شدد على أولوية قضية الأمن الغذائي في أجندة الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يتم العمل على احتواء التداعيات الكبيرة المترتبة على الأزمة الأوكرانية في المرحلة الحالية، فيما يتعلق بمسألة الغذاء، سواء ماليا أو عبر تقديم الدعم للدول التي تبقى في حاجة ملحة لذلك.