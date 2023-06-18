فوز قائمة الحاضر والمستقبل في انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف، أسماء الفائزين في الانتخابات التي أجريت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء بمحافظة بني سويف ومراكزها السبع بين 12 مرشحا، على 7 مقاعد من مجلس الإدارة وجاء أسماء الفائزين كالاتى قائمة "الحاضر والمستقبل" وهم محمد دهشان 1867صوتا، واسلام أبو دولة 1807 أصوات، وعصام هريدي 1793 صوتا، وحسن عبد الوهاب جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف الحالى 1786 صوتا، وأحمد حسن 1690 صوتا، ويحيى فوزي 1551 صوتا، وليد حامد 1518 صوتا.

الجدير بالذكر، أن محافظة بنى سويف شهدت منافسة شرسة بين 12مرشحا في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة، ومركزها السبع على 7 مقاعد من مجلس الادارة بالانتخاب ويقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 7 آخرين لاكتمال مجلس إدارة الغرفة الذى يختار من بينه رئيسا ونائب رئيس وأمين صندوق .