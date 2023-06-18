أعلن اتحاد الكرة، مساء اليوم الأحد، تمديد تعاقده مع شركة بوما الألمانية لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية.

ونشر اتحاد الكرة بيانه الرسمي للإعلان عن تمديد عقده مع شركة بوما والذي جاء نصه كالتالي( تعلن شركة بوما والاتحاد المصري لكرة القدم عن تمديد طويل الأجل لشراكتهما، والتي بدأ في عام 2019. وستواصل بوما عملها كشريك رئيسي لاتحاد كرة القدم المصري، والمورد الفني العالمي، والشريك الرسمي المرخص.

تواصل بوما تراثها القوي في إفريقيا من خلال توسيع شراكتها مع اكثر الاتحادات الافريقيه نجاحا، والذي فاز بكأس الأمم الإفريقية 7 مرات. بموجب الشروط الجديدة، ستواصل بوما توفير ملابس الأداء التي تشمل مجموعات مخصصة لفرق الرجال والنساء والشباب، والاستفادة من أسلوب مصر وتقاليدها وثقافتها لتطوير منتجات تراثية لنمط الحياة.



وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "يسعدنا أن نعلن عن اتفاقنا الجديد مع بوما بصفته الراعي الفني الرسمي لنا في عقد مزدهر للغاية يعود بالفائدة على كرة القدم المصرية".



فيما قال باولو لا بلاكا رئيس فريق التسويق الرياضي في بوما: "هذه خطوة تالية رائعة لشراكتنا مع مصر، علامتان تجاريتان تركزان على التنوع والشمولية والابتكار والأداء وثقافة كرة القدم".



وتتولى شركة بوما رعاية الملابس الرياضية للمنتخبات المصرية المختلفة للمرة الثالثة في التاريخ بعد مرة أولى من 1999 لـ2004 ومن 2006 لـ2012.



ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب السودان يوم الأحد وديا في إطار التوقف الدولي الجاري.



وكان منتخب مصر فاز على غينيا بهدفين لهدف قبل عدة أيام ليتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا 2023.