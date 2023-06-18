 المبعوث الأممي يرحب بتشغيل رحلات جوية للحجاج اليمنيين من صنعاء إلى السعودية - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي يرحب بتشغيل رحلات جوية للحجاج اليمنيين من صنعاء إلى السعودية

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 6:23 م

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأحد، بتشغيل رحلات للحجاج اليمنيين من العاصمة صنعاء إلى السعودية، معبرا عن شكره للمملكة على تسهيل هذه الخطوةالمهمة.

وقال "جروندبرج"، في تغريدة على حساب مكتبه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن تشجع هذه الخطوة الإيجابية وأجواء السلام في موسم الحج الأطراف على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف ورفع القيود المفروضة على حرية الحركة للمدنيين داخل وخارج اليمن، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

ويوم أمس السبت، أقلعت رحلة جوية تجارية، من مطار صنعاء الدولي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت الخميس الماضي، تسهيل وصول الحجاج اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية في اليمن.

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