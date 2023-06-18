فوز قائمة أحمد رعب فى انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، نتائج فرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بفوز قائمة عطاء بلا حدود كاملة والتى يقودها المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

شهدت الانتخابات تنافس 9 مرشحين على 8 مقاعد وبدأت عملية الإقتراع من الساعة التاسعة صباحا فى 8 لجان داخل المحافظة وذلك بعد استبعاد 3 مرشحين من السباق الإنتخابى نظرا لكونهم أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.

وجريت الانتخابات فى 8 لجان واحدة رئيسية واللجان الأخرى فرعية وجاء توزيعها كالتالى:

لجنة رقم 1 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 2 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة

لجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة

لجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا

لجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر

لجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس وبنى عبيد وشربين.

لجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى.

لجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية وميت سلسيل.

وجاءت نتيجة الأصوات بحصول أحمد إبراهيم رعب على عدد 1760 صوت، ومدحت الفيومى على 1751 صوت، وسامى سلطان على 1767 صوت، وحاتم المير على 1771 صوت، والسيد حمد التهامى على 1773 صوت، وأشرف محسن على 1771 صوت، وحسن الحنفى على 1767 صوت، ومحمد جاد على 1757صوت.