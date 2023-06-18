علق الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على انخفاض نسبة سائقي الحافلات المدرسية المتعاطين للمواد المخدرة من 12% إلى 0,3%، مؤكدًا أن ملف الكشف المبكر عن المخدرات بين السائقين يحظى باهتمام كبير جدًا من الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن الوزارة بدأت حملات التوعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والداخلية والصحة منذ عام 2017، وذلك بعد وصول نسبة المتعاطين بين سائقي الحفلات المدرسية إلى 12%.

وأشار إلى أن مصر كثفت جهودها بشكل ملحوظ، من خلال الاستدامة على عمليات الكشف المبكر، ووضع إجراءات رادعة للمتعاطين، موضحًا أنه يتم توقيع الكشف على 13 ألف سائق تقريبًا كل عام، ما ساهم في انخفاض نسبة المتعاطين للمخدرات بشكل تدريجي حتى الوصول إلى 0,3%.

ونوه بأن في حالة ضبط إيجابية الحالة للسائقين، يتم إحالته للنيابة العامة وفصله من العمل، لأن هذا الموقف لا يوجد به أنصاف حلول، مؤكدًا أنه تم الوصول لأقل نسبة تعاطي بين السائقين بفضل الجهود المبذولة، ولكن ما زال الطريق طويلًا للوصول لنسبة اقل أكثر وأكثر، لأن وجود سائق حافلة مدرسية مدمن غير مقبول.