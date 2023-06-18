يجري التحقيق مع شرطيين اثنين في ألمانيا، بعد انتشار مقطع فيديو يظهران فيه وهما يقتادان رجلا خلال حركة احتجاجية، بمناسبة يوم الجيش الألماني في منطقة براندنبورج / هافيل أمس السبت.

وأظهر مقطع الفيديو، الشرطيين وهما يقتادان الرجل بعيدا، ثم أمسكه أحدهما من وجهه؛ ليوقع به أرضا، الأمر الذي أثار قدرا كبيرا من الانتقادات على شبكة الإنترنت.

وقالت الشرطة، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بتصرف الشرطيين، هناك شكوى جنائية تتعلق بإلحاق أذى بدني، لا تزال التحقيقات بهذا الخصوص جارية".

ومن جانبها، أضافت متحدثة باسم الشرطة: "تلقينا بالطبع الشكوى الجنائية ونحقق فيها".

ولم يتم الإعلان بعد عن الجهة التي تقدمت بالشكوى.

وكانت الحركة الاحتجاجية، وقعت أمس بمناسبة يوم الجيش الألماني وأعقبها انتشارا للشرطة في منطقة براندنبورج / هافل، حيث سكب 4 أشخاص سائل أحمر على قمصانهم البيضاء ثم رقدوا على الأرض.

وأصدرت الشرطة، أمرا لهؤلاء الأشخاص بمغادرة المكان، وبعد ذلك شرعت في مباشرة مهمة الطرد.

وشاركت النائبة، عن حزب اليسار المعارض انكه دومشايت - برج مقطع الفيديو، على تويتر، وكتبت: "عنف الشرطة، صفع الوجه ببساطة وبدون سبب، لا يصح هذا على الإطلاق".

ويُسْمَع في الفيديو صوت شاهد على الحادثة، وهو يتساءل: "أي وحشية هذه؟" ويرد أحد الشرطيين قائلا: "قلت له أن يجلس، أرقدته (على الأرض)"، وتابع حديثه للشاهد قائلا: "تنح وإلا سأجعلك ترقد إلى جواره".