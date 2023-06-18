محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات بحي أول وثانٍ طنطا

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة، لرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، داخل نطاق حي أول وثان طنطا، كما تفقد التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق.



وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق عدد 6 ورش للعمل بعد مواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، والمقرر غلقها في تمام الساعة السابعة مساء، كما وجه بغلق 6 محال ومقاهي لتعديها على حرم الطريق مع رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.



شملت الجولة تفقد شوارع " النحاس، يوسف الصديق، الفاتح، سوق الجملة، المعاهدة، إسكندرية، المحطة، الجانبية، القرشي، الجلاء، سكة المحلة، الكورنيش، سعيد، الإستاد، الحياه والبيئة".



رافق المحافظ خلال جولته المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان.