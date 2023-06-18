ارتفاع أسعار الرهون العقارية في بريطانيا يثير قلق وزير الإسكان

عبر وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف، عن قلقه حيال ارتفاع أسعار الرهون العقارية في بريطانيا، لكنه مع ذلك لم يقدم حلولا سياسية لأصحاب المنازل الذين سيتضررون جراء ذلك.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال جوف لقناة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الأحد، إنه مهتم عن كثب بسوق الرهون العقارية.



وأضاف أن "أفضل خفض ضريبي" يمكن أن يقدمه الوزراء، هو المساعدة في خفض التضخم.



وعلى الرغم من قوله إن الحكومة تنظر في كل شيء يمكن القيام به لمساعدة أصحاب المنازل خلال هذه الفترة الصعبة، رفض جوف أن يقول لقناة سكاي أو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة منفصلة، ما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم مساعدة مستهدفة بشأن مدفوعات الرهن العقاري.



وشدد على أنها قدمت بالفعل دعما يتعلق بفواتير الطاقة.



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، رفض تقديم إعانات على نمط مساعدات كوفيد؛ لمساعدة ملاك المنازل الذين يكافحون لسداد رهونهم العقارية، وسيطلب من البنوك، بدلا من ذلك، بذل المزيد لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بمنازلهم.