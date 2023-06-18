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غدا.. عرض كهنة المعبد في قصر ثقافة مدينة السلام


نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:08 م

يستضيف مسرح قصر ثقافة مدينة السلام العرض المسرحي "كهنة المعبد" للمخرجة همت مصطفى، والذي تنطلق عروضه في الثامنة والنصف مساء غد الإثنين، وتستمر ثلاث ليالٍ تختتم مساء الأربعاء المقبل.

العرض من تأليف محمد النجار، وأشعار أحمد عيسى، وموسيقى وألحان وغناء زياد هجرس، واستعراضات محمد المنوفي، وتصميم ديكور لمروة السيد، وإضاءة لأحمد أمين، ويشارك في تجسيد أدوار العرض أعضاء فرقة قصر ثقافة مدينة السلام المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية "كهنة المعبد" على متن السفينة تخوض رحلتها من الظلام للنور، وخلال الرحلة تتكشف جوانب انسانية في حياة ركاب السفينة.

ويأتي العرض ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وتقدمه ثقافة القاهرة التابعة لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.


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