الإسماعيلي يجهز عبد الرحمن مجدي لمواجهة أسوان

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الدكتور مجدي الباز، لتجهيز عبدالرحمن مجدي، جناح الفريق لمباراة أسوان، المقرر إقامتها الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري.

ويأمل الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، في أن يتمكن عبدالرحمن مجدي، من اللحاق بالمباراة، نظرًا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في الجناح الأيمن.

وكان الإسماعيلي قد فاز على فريق ساحة دمياط أحد أندية المظاليم بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية ،وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء أسوان بالجولة الثانية والثلاثين بمسابقة الدوري المحلي.