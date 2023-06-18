ناشد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني والرئيس السابق للجنة القومية لمكافحة مرض السكر؛ بإلغاء العلاج علي نفقة الدولة، قائلا: «منذ أكثر من10 سنوات وأنا أطالب: أوقفوا مهزلة العلاج على نفقة الدولة».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت: «أنا أعتبر العلاج على نفقة الدولة نوع من التخدير للناس، المريض يكشف ويحصل على ورقه ويتم عقد لجنة ثلاثية تذهب للوزارة، في المقابل الدولة تدفع ملايين الجنيهات للمستشفيات لما يسمى العلاج على نفقة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن المستشفيات الحكومة هي أيضا على نفقة الدولة».

وأضاف أن مشروع العلاج على نفقة الدولة؛ يعد تضييع لنفقات الميزانية العامة للدولة؛ نتيجة ازدواجية الإنفاق، في حين أن السبب الرئيسي وراء الإصرار على هذا المشروع؛ يكمن في سوء جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الحكومية.

وطالب من جانبه بتوزيع ميزانية المشروع المقدرة بـ 7 مليارات؛ لتحسين جودة الخدمة بالمستشفيات الحكومية، معقبا: «المستشفيات الحكومية تحتاج فقط؛ نصف هذا المبلغ وستلبي وتخدم كل احتياجات المرضى، لازم المستشفيات تلبي كل احتياجات المريض؛ لأنه كله تحت نفقة الدولة».

وأوضح أن المشروع تزامن مع بداياته خلال حقبة الدكتور فتحي سرور؛ مجموعة من الكوارث تمثلت في قضية النواب الشهيرة، بشأن الحصول على كميات كبيرة من العلاج المخصص للمشروع والتربح ماديًا من إعادة بيعه، على حد قوله.

وتابع: «الآن يوجد وقائع أسوء، مرضى أمراض مزمنة من الحاصلين على جوابات علاج على نفقة الدولة وأنا شاهد على هذا الأمر والأطباء الشباب بعضهم يحكي لي: (نرى 70 شخصا داخل لاستكمال علاج على نفقة الدولة؛ يرفض يكشف)» متابعا: «لو الدكتور أراد أن يكشف عليه أو يغير العلاج يزعق في الدكتور، وبعضهم للأسف يأخد الدواء ويذهب لبيعه في الصيدلية المجاورة لبيته»، حسب تعبيره.