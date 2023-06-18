قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، تعليقًا على واقعة المشجع المصري الذي قدم من ألمانيا لمؤازرة الوداد المغربي في مباراته أمام النادي الأهلي بالدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إن الواقعة تعد إساءة في حق الشعب المصري، مؤكدا أن صاحبها لا يمثل المصريين في الخارج.

وكشف خلال مداخلة متلفزة لبرنامج لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، عن توصله إلى معلومات بشأن هوية الشخصية، قائلا: «يقيم في مدينة فرانكفورت، وعرفنا من خلال الجالية أنه شخص مكروه من المصريين، وغير وطني من ضمن العناصر المعارضة للدولة المصرية» حسب قوله.

ونفى حديث المشجع الزملكاوي على هامش استضافته منذ أيام مع الإعلامي خيري رمضان؛ حصوله على الدكتوراة في العلوم السياسية، قائلا: «هو لا دكتور ولا حصل على دكتوراة ولا تعلم من الأساس في ألمانيا، دا واحد شكله عيان ومريض» حسب وصفه.

وتابع: «هو جاء إلى ألمانيا واشتغل في فرقة رضا، وكان يرقص معهم في فرقة اسمها أرابيسك في مدينة فرانكورت، ثم بدأ في مال العمل ببيع بدل الرقص، البيع ليس عيبا لكن العيب أنك تتنكر من مهنتك» على حد قوله.

وبشأن حديث المشجع أيضا حول امتلاكه مطعم وفتحه أمام اللاجئين، قال: «هو أخذ كشك في أماكن المحطات، وكان يطعم المشردين؛ بهدف أن يحصل على مساعدات من الدولة الألمانية، وتم غلق الكشك بعد مرور شهرين»، معربا عن كامل مسؤوليته القانونية اتجاه التصريحات التي أدلى بها.

من جانبه أشار الإعلامي خيري رمضان، إلى نشر أحد أفراد الجالية المصرية بألمانيا؛ فيديو للمشجع الزملكاوي عبر وسائل التواصل؛ يشير إلى عمله بأحد المطاعم في ألمانيا.