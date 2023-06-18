رئيس الوزراء الباكستاني يأمر باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتورطين في الاتجار بالبشر

أمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العناصر المتورطة في الاتجار بالبشر، بعد تقارير بوجود مواطنين باكستانيين من بين المئات على متن قارب مكتظ بالمهاجرين، غرق الأسبوع الماضي بالقرب من السواحل اليونانية.



وعبر "شريف"، عن حزنه للحادث المأساوي، الذي شهد إنقاذ 104 أشخاص فقط من قارب كان يحمل ما بين 500 إلى 700 شخص.



وقال اليوم الأحد، إنه شكل لجنة خاصة؛ لشن حملة صارمة على تجار البشر وتقديمهم إلى العدالة.



وتابع في تصريحات بعد يوم من توقف عمليات البحث عن ناجين، أن باكستان تعلن 19يونيو الجاري يوما للحداد، وسيتم تنكيس العلم الوطني.



وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن اللجنة ستقيم بعناية الإطار القانوني، وتعزز التنسيق للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث ومعاقبة المهربين.



ولا يزال عدد الباكستانيين الذين لقوا حتفهم في حادث القارب يوم 14 يونيو الجاري غير معروف.



غير أن تقارير إعلامية محلية، ذكرت أن عدد الباكستانيين قد يكون بالمئات.



وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، حتى الآن، أن 12 شخصا من بين الناجين هم من باكستان.



ولا يزال المئات في عداد المفقودين.



ويدفع الآلاف من الشباب كل عام لمهربي البشر الملايين من أجل الوصول إلى أوروبا، عبر استخدام ممر بري وبحري محفوف بالمخاطر عبر إيران وتركيا واليونان.



ويلقى المئات من المهاجرين غير الشرعيين، إما حتفهم خلال طريقهم، أو ينتهي بهم المطاف في السجن.