نتنياهو يعتزم المضي قدما في تطبيق الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، المضي في تطبيق إصلاحاته المثيرة للجدل على النظام القضائي، رغم الاحتجاجات التي استمرت أشهر.



واتهم نتنياهو المعارضة في مجلس الوزراء في القدس اليوم الأحد، بالمماطلة في المفاوضات التي تتم بوساطة الرئيس إسحاق هرتسوج.



وقال إن السياسين المعارضين يائير لابيد وبيتي جانتس اختلقا الحوار، ولم يكن هدفهما التوصل لأرضية مشتركة مع الحكومة.



وقال نتنياهو: "لذلك سنجتمع هذا الأسبوع ونتخذ خطوات عملية"، مشيرا إلى فوزه في الانتخابات العام الماضي، وأضاف أن ذلك سوف يتم وفقا "للتفويض الذي تلقيناه لاجراء تغيرات في النظام القضائي".



وحذر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن قرار نتنياهو "يدمر الاقتصاد ويعرض والأمن للخطر ويقسم الشعب الإسرائيلي".



وكان نتنياهو قد قال في مارس الماضي إنه سوف يرجئ تطبيق خطة التعديل القضائي لعدة أسابيع في ظل الاحتجاجات والاضرابات العمالية المتزايدة.



وفي الأشهر التالية، أخفقت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في التوصل لاتفاق وسط.



وقال ممثلو المعارضة الأربعاء الماضي إنهم سيواصلون المفاوضات فقط في حال استكمال تشكيل هيئة لتعيين القضاة- لجنة الاختيار القضائية.



ويعد تعيين القضاة محور الإصلاح الذي تسعى الحكومة اليمينية والمحافظة لتمريرها.



ويسعى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لإضعاف صلاحيات المحكمة العليا، التي يتهمها بالتدخل المفرط في السياسة.



ومن بين أمور أخرى، تنص الإصلاحات على منح الحكومة صلاحية أكبر في تعيين القضاة، كما أن البرلمان سيتمكن من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.



ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة تمثل خطورة على الديمقراطية الإسرائيلية، وحذروا من أزمة قومية.



وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا أمس السبت للاسبوع الـ24 على التوالي.