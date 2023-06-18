الدفاع البريطانية: قتال عنيف في مناطق زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقييمها اليومي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن كييف تواصل هجومها المضاد، مؤكدة أنها تحرز تقدمًا محدودًا، وذلك حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» عن وكالات.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه في الأيام الأخيرة استمر القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، مشيرة إلى تركز المعارك بكثافة بمناطق زابوريجيا وغرب دونيتسك وحول باخموت.

وبيّن التقييم، أن القوات الروسية تنفذ عمليات دفاعية «فعالة نسبيًا» في جهة الجنوب، بينما يعاني الجانبان من خسائر كبيرة.

ورجحت أن تكون الخسائر الروسية هي لأعلى منذ ذروة معركة باخموت، في مارس الماضي.