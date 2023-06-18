أحمد العجوز يبدأ مهام عمله مديرا للكرة بالإسماعيلي

يبدأ أحمد العجوز نجم الإسماعيلي السابق، مهام عمله كمدير للكرة في جهاز حمزة الجمل بالنادى الإسماعيلى، بعد انتهاء مهمته مع فريق كهربا الإسماعيلية بعد انتهاء الموسم في دورى القسم الثانى.

وأنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة أبوبكر الحديدى، إجراءات تعيين أحمد العجوز مديرًا للكرة بالدراويش، بعدما رأت ضرورة وجود منصب مدير الكرة داعما للجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل ضمن محاولات إنقاذ الدراويش للعبور من الكبوة التي يعيشها.

ويخوض الإسماعيلى مواجهة قوية مع أسوان نهاية الشهر باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.