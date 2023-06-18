فوز قائمة عربي يمانى في انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد، عن فوز كلا من عربي كامل يمانى وحصل على 383 صوتا، عيد حمود، وحصل على 364 صوتا، ومحمد مختار العمدة وحصل على 377 صوتا، وياسر محمد رشاد وحصل على 307 صوتا، وعبدالخالق عرابي وحصل على 483 صوتا، في عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد للدورة الجديدة 2023/ 2027، حيث تنافس 9 مرشحين على 5 مقاعد.



وتضم المحافظة نحو 3 آلاف و175 ناخبا من التجار، وأجريت انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة لاستقبال ناخبي مركزى الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة لاستقبال ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.



ويتم اختيار 5 أعضاء من إجمالى المرشحين لمجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 مرشحين، وفقا لتصنيف الغرفة بالمستوى الثالث.