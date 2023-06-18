جوندوجان يحدد وجهته بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بات قريبا من تحديد وجهته المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب الألماني مع فريقه في 30 يونيو الجاري، بعدما أرتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة «سبورت الإسبانية» أن جوندوجان يمتلك عرض تجديد من ناديه كما يريد نادي برشلونة ضمه الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس حيث يعتبره تشافي إضافة قوية للفريق.

وأضافت أن اللاعب شرح الأمر بنفسه خلال حفل الاحتفال باللقب الأوروبي لفريقه، وأوضح تفضيلاته قائلا: «أريد أن أذهب إلى برشلونة، لكني لم أتلق أي عرض بعد».

وأكدت الصحيفة، أن جوندوجان على علم بالوضع الاقتصادي لبرشلونة، حيث كشف عجز برشلونة عن التعاقد مع ليونيل ميسي الوضع الضعيف للفريق في قدرته على إبرام الصفقات وهو ما يدركه صاحب الـ32 عاما تمامًا.

وكشف جوندوجان وجهته القادمة للصحيفة قائلا: «أريد أن أذهب إلى برشلونة ... لكني أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع بيب أو في الهلال».

ويريد مانشستر سيتي استمرار جوندوجان ولديه بالفعل عرض تجديد بينما اقترب الهلال منه أيضًا ليقدم له عرضًا خارج السوق بسبب حقيقة أن عقده مع سيتي ينتهي وبالتالي، تتعقد الأمور بالنسبة لبرشلونة لأن اللاعب ليس واضحًا بشأن الوضع الاقتصادي لكيان برشلونة.

وانضم جوندوجان إلى فريق مانشستر سيتي في صيف 2016 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كما خاض اللاعب الألماني 306 مباراة مع مانشستر سيتي بكافة البطولات منذ انضمامه وسجل 60 هدفاً وصنع 40 تمريرة حاسمة.