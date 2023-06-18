جنايات المنيا تحيل أوراق قاتل الشاب كريم أبو طبنجة إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد يوسف "رئيس الدائرة"، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب يدعى "كريم سيد أبو طبنجة"، 20 عاما، مقيم في بندر المنيا ناحية كوبري المنصورة، إلى فضيلة المفتي.

واستمعت المحكمة، إلى المرافعات، وقررت إحالة أوراق المتهم "ب. ج"، إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في الإعدام، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في مطلع شهر يوليو المقبل.

وتعود الواقعة إلى أنه في مطلع شهر يناير 2023، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بمقتل الشاب كريم سيد، 20 عاما، بسلاح أبيض على شخص؛ انتقاما منه بسبب التشاجر "سابقًا" مع ابن عمه.

وحرر محضر بالواقعة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مسرح الجريمة وفرغت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى أسوار العقارات؛ لمعرفة ومشاهدة مشاهد الجريمة، وما حدث أدى إلى مقتل المجني عليه.

وفقًا للتحريات الأولية التي أشرفت عليها وحدة مباحث قسم المنيا، أن الجاني يدعى "ب. ج"، 23 عاما، أقدم على ارتكاب فعلته؛ انتقامًا من الضحية الذي تشاجر "سابقًا" مع ابن عمه، وضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة، قد استمعت إلى أقوال والد الضحية "سيد أبو طبنجة"، 50 عاما، والذي أكد أن نجله لم يمر بأي ظروف عدائية مع أي شخص، ولم يكن سببا في أي تشاجر، ولكنه هو وأولاد عمومته تشاجروا مع شاب منذ أيام ماضية وانتهى الموضوع كخلاف بين شباب.

وتابع: "لكن لم يتخيل أن الشباب يستدرجون ابني لقتله، وارتكاب هذه الجريمة، ولم يسبق له العداء مع مرتكبي الواقعة".