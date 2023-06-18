حضور مبكر للطلاب ولأولياء الأمور قبل امتحان اللغة العربية بفيصل

شهدت مدرسة أحمد لطفي السيد بفيصل، حضورا كثيفا لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة، امضافة للمجموع وهي اللغة العربية، بعدما أدى الطلاب امتحانات التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء الأسبوع الماضي.



وتجمع أولياء الأمور بمقار محيط المدرسة في حلقات تحفيزا لأبنائهم قبل دخول امتحان اللغة العربية اليوم.



وبدأت المدرسة، في استقبال الطلاب وإجراء عمليات التفتيش، مشددين على ضرورة عدم استخدام الهواتف المحمولة الطلاب وأن حمل الطالب لهاتفه داخل اللجنة قد يعرضه لتحرير محضر غش ضده حتى لو لم يستخدمه.



ويشهد محيط المدرسة في الوقت الحالي تنظيما أمنيا من قبل الجهات الأمنية المكلفة بتأمين الامتحانات.