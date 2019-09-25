عمرو أديب لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة: أبناؤكم شخصيات اعتبارية

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مناشدة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، دعاهم فيها لعدم الاحتشاد أمام مقار اللجان الانتخابية، وذلك في معرض تعليقه على مشاهد على هذا النحو في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلبة الثانوية العامة صباح الأحد.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن طلبة الثانوية العهامة شخصيات اعتبارية، في إشارة إلى أنهم في سن ليست صغيرة، وبالتالي ليس من المطلوب الوقوف أمام اللجان الامتحانية.

وعبر عن تعاطفه مع أولياء الأمور، قائلا: «بيصعبوا عليا وهمّ قاعدين منتظرين ولادهم أمام لجان الامتحانات.. كفاية تعبهم طول السنة في الدروس الخصوصية».

وجدد أديب، مناشدته لأولياء الأمور بعد التجمع قائلا لهم: «العيال كبرت»، كما تابع أيضا: «فيه طلبة في الثانوية العامة ممكن يطلعوا يصرخوا ويقولوا بهدلوني في اللجنة علشان ولي الأمر ميسألش جابوا كويس ولا لأ».

وأدى اليوم الأحد، طلاب وطالبات الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات مكثفة؛ لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.