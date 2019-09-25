 عمرو أديب لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة: أبناؤكم شخصيات اعتبارية - بوابة الشروق
الأحد 18 يونيو 2023 11:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة: أبناؤكم شخصيات اعتبارية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 11:13 م

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مناشدة لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، دعاهم فيها لعدم الاحتشاد أمام مقار اللجان الانتخابية، وذلك في معرض تعليقه على مشاهد على هذا النحو في امتحان اللغة العربية الذي أداه طلبة الثانوية العامة صباح الأحد.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن طلبة الثانوية العهامة شخصيات اعتبارية، في إشارة إلى أنهم في سن ليست صغيرة، وبالتالي ليس من المطلوب الوقوف أمام اللجان الامتحانية.

وعبر عن تعاطفه مع أولياء الأمور، قائلا: «بيصعبوا عليا وهمّ قاعدين منتظرين ولادهم أمام لجان الامتحانات.. كفاية تعبهم طول السنة في الدروس الخصوصية».

وجدد أديب، مناشدته لأولياء الأمور بعد التجمع قائلا لهم: «العيال كبرت»، كما تابع أيضا: «فيه طلبة في الثانوية العامة ممكن يطلعوا يصرخوا ويقولوا بهدلوني في اللجنة علشان ولي الأمر ميسألش جابوا كويس ولا لأ».

وأدى اليوم الأحد، طلاب وطالبات الثانوية العامة، امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات مكثفة؛ لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك