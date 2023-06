اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة كانتي بعد اجتيازه الكشف الطبي

اجتاز نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الجزء الثاني من الفحوصات الطبية تمعيدًا لانتقاله لـ اتحاد جدة، أمس السبت، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أكمل نجولو كانتي الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع اتحاد جدة، أمس، وسيتم الإعلان عن الصفقة أخيرًا خلال الساعات المقبلة بعد الكشف عنها قبل أسبوعين".

أضاف رومانو:" تم تغيير الشروط لأن العقد سيكون أطول من المتوقع".

واكن اتحاد جدة قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية تعاقده رسميًا مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، ليتولى انضمام النجوم العالميين للدوري السعودي بعد صفقة رونالدو إلى النصر في الانتقالات الشتوية الماضية.

