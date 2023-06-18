الداخلية تكشف ملابسات تغيب طفل بالمنيا

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ملابسات تغيب طفل وعودته في المنيا.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (أحد الأطفال - مقيم بمحافظة المنيا).

بالفحص أمكن تحديد الطفل المتغيب 12 عام – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا- وباستدعاء والده قرر بتغيب نجله بتاريخ 6 الجارى عقب خروجه من المنزل مستقلاً مركبة "تروسيكل" ملكه للعمل عليها، وبتاريخ 8 الجارى ورد إليه اتصال هاتفى من نجله وأخبره أنه متواجد بإحدى المزارع بالمنيا للعمل بها، فقام بالتوجه إليه وإعادته للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.