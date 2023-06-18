 ماليزيا تعلن الثلاثاء أول أيام ذي الحجة.. وعيد الأضحى 29 يونيو - بوابة الشروق
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ماليزيا تعلن الثلاثاء أول أيام ذي الحجة.. وعيد الأضحى 29 يونيو

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 8:48 م | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 8:48 م

يحتفل المسلمون في ماليزيا يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجاري، بأول أيام عيد الأضحى، حسبما أعلن اليوم الأحد مساعد أمين مؤتمر الحكام في ماليزيا محمد آسر الجسمان .

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية، في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، عن مساعد أمين مؤتمر الحكام في ماليزيا قوله: "التزامًا بأمر حاكم الدولة وبعد موافقة الحكام ونيابة عن حامل أختام الحكام، أعلن بموجب هذا أن الأول من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا سيوافق يوم 20 يونيو 2023".

وأضاف أنه على ذلك سيكون يوم الخميس 29 من شهر يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى.


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