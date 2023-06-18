 تونس: قرار قضائي بحظر تداول معلومات بشأن قضيتين في التآمر على أمن الدولة - بوابة الشروق
الأحد 18 يونيو 2023 3:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

تونس: قرار قضائي بحظر تداول معلومات بشأن قضيتين في التآمر على أمن الدولة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:15 ص

أصدر قاض تونسي، اليوم السبت، قرارا بمنع وسائل إعلام في القطاع السمعي والبصري، من تداول معلومات بشأن قضيتين في التآمر على أمن الدولة.

وقالت حنان قدس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي يحقق في القضيتين، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن "الهدف من القرار هو الحفاظ على سرية التحقيق وحماية البيانات الشخصية للأطراف المعنية بالقضية".

ومن شأن القرار، أن يعزز قلق الصحافة في تونس من التضييق على حرية تداول المعلومات، حيث تواجه السلطات انتقادات متكررة بمنع انسياب المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام.

ويجري التحقيق في شبهات بالتآمر على أمن الدولة مع قياديين من المعارضة يقبعون في السجن منذ أشهر.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية.

كما تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للتضييق على خصومه، وهو ما ينفيه الرئيس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك