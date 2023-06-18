حفيدة الشعراوي: كان حنونًا وأكثر انحيازًا للحفيدات

أبدت فاطمة عصام، حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، شعورها بالفخر بجدها وذلك بالتزامن مع الذكري الـ25 لوفاته، مؤكدة أن أفراد العائلة يحيون هذا اليوم بقراءة القرآن الكريم والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنها حفيدة الشيخ الشعراوي لوالدتها، موضحة أنها لديها الكثير من الذكريات مع جدها منذ الطفولة، من أبرزها أنه كان دائم الزيارة لهما أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية بسبب ظروف عمل والدها.

وأشارت إلى أنه حرص على إشعارهم بالتواجد معهم بشكل مستمر خلال تأديته لفريضة العمرة أو الحج، إلى أن انتقلوا مصر واستكملت دراستها الجامعية بالقاهرة وإقامتهم معه حتى وفاته.

وذكرت أن فضيلة الشيخ الشعراوي، كان جدًا حنونًا، وحريص على عدم انشغاله عنهم بتواجده بينهم في نهاية كل يوم، مؤكده أنه كان يسأل كل حفيد من أحفاده عن أحوالهم وعن دراستهم، ويعطيهم النصائح في حال إقدام أحد منهم على الزواج أو البدء في مرحلة دراسية جديدة.

ونوهت إلى أنه كان ينحاز للحفيدات عن الأحفاد الذكور، وكن مميزات بالنسبة له بشكل أكثر، مشيرة إلى أن أبرز النصائح التي لا تنساها من جدها الرضاء بالقضاء والقدر، وتجنب الحزن والانغلاق عليه، معاملة الآخرين بالمعروف، وحسن الظن، وهذه الأشياء كانوا يجدونها في أفعاله وليس في كلامه فقط.