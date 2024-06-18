الصين تحذر من تأثير فرض تعريفات جمركية أوروبية على المركبات الكهربائية على جهود مكافحة تغير المناخ

حذرت الصين من أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات المركبات الكهربائية صينية الصنع، ستقوض تحوله الأخضر والمنخفض الكربون وستقوض الاستجابة العالمية لتغير المناخ أيضا.

وأشار لي تشاو المتحدث باسم اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق والقواعد وتستبق النتائج، ما يعرض المنافسة العادلة للخطر تحت مسمى حمايتها.

وأضاف أن الممارسة أثبتت تماما أن الحمائية التجارية قصيرة النظر ليست خيارا، وحذر من أن التعريفات المقترحة، إذا تم تنفيذها، لن تضر الشركات الصينية فحسب، بل ستعيق أيضا التنمية الصحية طويلة الأجل لشركات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعطيل وتشويه صناعة السيارات وسلاسل التوريد في العالم، بما في ذلك القسم الموجود داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، عن قرار أولي بفرض تعريفات جمركية إضافية مؤقتة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين بعد تحقيقها في مكافحة الدعم الحكومي، حيث تتراوح الرسوم، التي تم الكشف عنها مسبقا، من 17.4 في المئة إلى 38.1 في المئة، بالإضافة إلى الرسوم القياسية للسيارة، البالغة نسبتها 10 في المئة، المعمول بها بالفعل.

وأشار لي إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تضر بمصالح المستهلكين في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الأجنبي، فضلا عن إعاقة جهود التحول الأخضر والمنخفض الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وأردف قائلا إن الصين تدعم شركات السيارات من جميع البلدان للمشاركة في المنافسة العادلة وتكرس جهودها للحفاظ على استقرار صناعة السيارات وسلاسل التوريد في العالم.