قام حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق، برمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

عقب ذلك توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون}.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين يؤدون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين، بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج، لتفويج ضيوف الرحمن وذلك وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وجهزت الهيئة، ‏‫194 باباً و519 سلماً و194 مصعداً كهربائياً و33 ألف سجادة و340 مصلى و2800 متطوع و883 وحدة تكييف و4323 مروحه تهوية ورذاذ و251 عربة كهربائية كبيرة و8000 سماعة لنظام الصوت و10 آلآف عربة يدوية و50 لغة للإرشاد المكاني.

من جهة أخرى، تتأهب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وقد أكملت جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نُسكهم، لمواصلة تقديم الخدمات لهم وتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج.

يُذكر أن المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن في الموسم الثاني للحج، حيث يقصد ضيوف الرحمن المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.